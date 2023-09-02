الهلال يقسو على الاتحاد في كلاسيكو الدوري السعودي

نجح فريق الهلال في تحويل تأخره بنتيجة 3-1 في الشوط الأول إلى فوز مثير 4-3 في كلاسيكو الدوري السعودي ومباراة مثيرة أقيمت في استاد الأمير عبد الله الفيصل ضمن منافسات الجولة الخامسة من منافسات دوري روشن السعودي,

وبهذا الفوز الكبير والمثير وصل الهلال بقيادة جورجي جيسوس للنقطة 13 في صدارة البطولة بفارق نقطة وحيدة عن الاتحاد الوصيف.

وفي مجريات المباراة تقدم اتحاد جدة مبكرا بواسطة رومارينيو في الدقيقة 16 ثم جاء الرد سريعا بواسطة الهداف الصربي ميتروفيتش في الدقيقة 20، وعاد العميد ليتفوق من جديد بكعب القدم سجله كريم بنزيما بشكل في الدقيقة 37، وفي الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول استغل حمدالله خطأ سافيتش ليسجل ثالث أهداف الاتحاد لينتهي الشوط الأول بتقدم اتحادي بنتيجة 3-1.

وفي شوط اللقاء الثاني بدأت ريمونتادا الأزرق بتسجيل ميتروفيتش هدف في الدقيقة 60 ثم احراز ثالث أهداف الهلال من ركلة جزاء في الدقيقة 65، وقام المتألق الصربي ميتروفيتش بإهداء تمريرة بالرأس سجل من خلالها سالم الدوسري هدف رابع في الدقيقة 71 لينتهي اللقاء بفوز الهلال 4-3 في الكلاسيكو أمام الاتحاد.