سيتي يتوصل إلى اتفاق لضم البرتغالي نونيش

توصّل نادي مانشستر سيتي بطل أوروبا وانكلترا اليوم إلى اتفاق شفهي مع ولفرهامبتون لضم لاعب وسطه الدولي البرتغالي ماتيوس نونيش، حسب ما أفادت تقارير صحافية. ووافق سيتي الذي حقق ثلاثية تاريخية في الموسم الماضي (الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا) على انفاق مبلغ 60 مليون دولار، ولكن من دون مكافآت في حين انه لم يتم وضع اللمسات الأخيرة على الصفقة.

وفي صفقة أخرى، سينضم لاعب وسط سيتي الشاب تومي دويل (21 عاماً) إلى ولفرهامبتون على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

وتقدّم سيتي بعرض لضم نونيش إلا ان ولفرهامبتون رفضه، في حين قرر ابن الـ 25 عاماً عدم خوض التمارين مع فريقه من أجل الضغط عليه للموافقة على انتقاله في الأيام الاخيرة لسوق الانتقالات الحالية.

وكان مدرب ولفرهامبتون غاري أونيل صرّح عقب فوز فريقه على بلاكبول 5-صفر في كأس الرابطة الثلاثاء، انه لم يكن على علم بأي عرض أفضل من السيتي ويتوقع أن يبقى نونيش في صفوف النادي بعد اقفال سوق الانتقالات الجمعة، إلا ان الوضع تغير بسرعة. وتعاقد ولفرهامبتون بصفقة قياسية في تاريخه مع نونيش قادماً من سبورتينغ مقابل 38 مليون جنيه استرليني. خاض البرتغالي 34 مباراة في بريميرليغ الموسم الماضي، وسجل هدفاً.