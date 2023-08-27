تحديد موعد ومكان الفحوصات الطبية لمحمد صلاح قبل انتقاله إلى الاتحاد السعودي

أكدت صحيفة "ذي أكسبرس" البريطانية اليوم أن النجم المصري محمد صلاح بات على مشارف الانتقال إلى الاتحاد السعودي في صفقة كبيرة، سينال منها نادي ليفربول نحو 100 مليون يورو، على أن يحصل النجم المصري على راتب سنوي يقترب من 80 مليون يورو على مدى ثلاث سنوات. وأكدت الصحيفة أن صلاح يستعد لخوض آخر مبارياته مع ليفربول اليوم في الجولة الثالثة حين يواجه مساء فريق نيوكاسل.

وشددت على أن الاتحاد السعودي تقدم رسميا بعرض إلى نادي ليفربول، بعد أن حصل على موافقة محمد صلاح، وأنه تم تحديد موعد ومكان الفحوصات الطبية لصلاح على أن تجرى في أحد المراكز المتخصصة في دبي بحسب الصحيفة قبل موعد غلق الانتقالات الأوروبية 31 الجاري.

وادعت أن الاتحاد اشترط على إدارة ليفربول إتمام الصفقة غدا بحد أقصى. ولا يبدو واضحا اتجاه نادي ليفربول سواء بالموافقة أو الرفض، حيث تشير تقارير إعلامية أنه بات قريبا من الموافقة، على الرغم من رفض مدرب ليفربول يورغن كلوب رحيل صلاح، الذي يعتبر أحد اللاعبين المهمين في هجوم الفريق، وليس من السهل على كلوب خسارة لاعب في آخر أيام الانتقالت، وهو الذي سجل لليفربول 187 هدفا في 307 مبارات منذ انضمامه إلى ليفربول قادما من روما سنة 2017.