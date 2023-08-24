جمهور الاتحاد السعودي يهتف باسم محمد صلاح في الدوري السعودي (فيديو)

فاجأ جمهور الاتحاد السعودي الجميع بالهتاف باسم النجم المصري محمد صلاح، الذي أصبح هدف رئيسي لبطل الدوري السعودي، فريق الاتحاد بعد أن ذكرت تقارير صحفية اقتراب انتقال اللاعب إلى الدوري السعودي في صفقة تاريخية ربما ستكون الأغلى في التاريخ بالنسبة للاعب.

وكشف موقع "فوتبل ترانسفرز" أن قيمة الصفقة قد تصل إلى 300 مليون يورو، منها 100 مليون يورو معروضة على نادي ليفربول للموافقة على رحيل محمد صلاح.

وأظهر جمهور فريق الاتحاد السعودي رغبته في ضم اللاعب عندما قام بالهتاف باسم اللاعب قبل مباراة الفريق أمام الرياض في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، وهو ما يعني اهتمام ومتابعة كبيرة من الجمهور السعودي لضم النجم المصري هداف فريق ليفربول.

وانضم صلاح إلى ليفربول قادما من روما عام 2017 وقاد الفريق للفوز بعدة ألقاب أبرزها تحقيق الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في الحقبة الجديدة ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

وفاز محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب في الموسم من رابطة اللاعبين المحترفين موسمي 2017-2018 و2021-2022.

ويذكر أن عقد اللاعب يمتد مع ليفربول حتى 2025 بعدما مدد تعاقده الصيف الماضي مقابل 350 ألف جنيه إسترليني (442.25 ألف دولار) في الأسبوع ليحصل على أعلى راتب في تاريخ النادي الإنجليزي.