أغلى طائرة في العالم تنقل نيمار إلى الهلال السعودي (فيديو وصور)

وصل النجم البرازيلي نيمار، إلى السعودية، للالتحاق بفريقه الهلال السعودي وذلك على متن الطائرة الخاصة بالأمير الوليد بن طلال آل سعود، صاحب الدور الرئيسي في حسم صفقة البرازيلي إلى الهلال، ونشر نادي الهلال مقطع فيديو، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، صورا لنيمار جونيور، وهو أمام الطائرة، وأرفقها بـ"تغريدة" جاء فيها: "التاريخي" في طريقه إلى الرياض.

وحرص النجم البرازيلي على توجيه رسالة لجماهير النادي السعودي عبر مقطع فيديو من داخل الطائرة، نشره الهلال عبر صفحته على منصة "إكس" قال فيها: "مرحبا يا مشجعي الهلال، هيا بنا إلى الرياض، أراكم قريبا".

وكان نادي الهلال السعودي قد أعلن رسميا ضم نيمار دا سيلفا إلى صفوف الفريق، قادما من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ووصلت قيمة صفقة اللاعب البالغ من العمر 31 عاما، إلى أكثر من 98 مليون دولار، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت".

وخطفت طائرة الأمير وليد بن طلال الأضواء وهي التي أقلت نيمار إلى السعودية، حيث يبلغ سعرها 500 مليون دولار، وهي من طراز "إيرباص - A380"، بحسب موقع "العربية".، وتلقب طائرة الوليد بن طلال بـ"القصر الجوي"، لما تحتوي عليه من مميزات جعلتها أغلى طائرة في العالم، فيمكن أن تستوعب عادة نحو 600 مسافر، لكن طائرة بن طلال مجهزة له بشكل خاص، حيث تحتوي على غرفة استراحة تستوعب 25 شخصاً من مساعديه، و5 أجنحة ملكية، وغرفة صلاة مع سجاد إلكتروني بحيث تكون دائما موجهة نحو مكة، وحمام تركي، وقاعة للحفلات الموسيقية، ومكان لمواقف السيارات.