صدمة مدوية جديدة لريال مدريد.. مدافعه الأول يغيب 6 أشهر بسبب "الرباط الصليبي"

تلقى ريال مدريد صدمة مدوية جديدة، بعد يومين فقط من فقدان حارسه الأول، البلجيكي تيبو كورتوا بسبب تمزق في الرباط الصليبي ليغيب موسما كاملا تقريبا، انضم إليه مدافع الفريق، البرازيلي إيدر ميليتاو وبنفس الإصابة تقريبا بعد أن أعلن النادي عن ذلك في بيان رسمي قبل قليل، ليتأكد غيابه على الأقل لستة أشهر، ما يعني أن الموسم الحالي سيضطر ريال مدريد لخوضه بدون كورتوا وميليتاو، وهما عنصرين بارزين جدا.

وأفسدت إصابة ميلتاو فرحة الفوز على بلباو في افتتاح منافسات الليغا أمس بهدفين لصفر، إذ تعرض ميليتاو للإصابة خلال الشوط الثاني، وغادر أرضية الملعب باكيا، بعد أن شعر بخطورة الإصابة على مستوى الركبة، ليتأكد بعد الفحوصات العديدة اليوم أنه تمزق في الرباط الصليبي للركبة.