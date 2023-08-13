الهلال يقترب من ضم نيمار في صفقة كبرى.. والسبب رونالدو

كشفت وسائل إعلام برازيلية في الساعات الماضية عن أن نادي الهلال السعودي سرع من خطواته من أجل التعاقد مع النجم وقائد منتخب البرازيل، ومهاجم فريق باريس سان جرمان الفرنسي، نيمار. وذكرت الصحيفة الإلكترونية البرازيلية (uol) أن الهلال تقدم بعرض أولي لنيمار براتب سنوي في نحو 80 مليون يورو، ثم تمت زيادته إلى 100 مليون يورو خلال الساعات الماضية، بجانب التوصل إلى اتفاق مبدئي مع إدارة نادي باريس سان جرمان على السماح برحيل اللاعب، الذي بات يشكل أزمة بالنسبة لمدرب سان جرمان، الإسباني لويس إنريكي.

ولعبت الخسارة أمس أمام الغريم التقليدي للهلال، النصر، في نهائي كأس الأندية العربية دورا في تسريع الاتصالات بين الهلال وباريس سان جرمان، وكذلك ممثلي نيمار، الذي ما يزال لم يعط الضوء الأخضر النهائي للصفقة. وكان رونالدو السبب الرئيس في خسارة الهلال، إذ قاد النصر إلى اللقب العربي، بعد أن سجل هدفين، الأمر الذي دفع الهلال إلى البحث عن نجم عالمي يعزز به صفوفه، بعد أن ضم النصر رونالدو منذ يناير الماضي، إلى جانب السنغالي مانيه، وكذلك تعاقد الاتحاد مع الفرنسي كريم بنزيمة.

وكشفت وسائل إعلام فرنسية، بينها (آر.إم.سي سبورت) عن أن اتفاقا بين الهلال وسان جرمان بات قريبا، سيدفع من خلاله الهلال أكثر من 50 مليون يورو، لتحرير اللاعب الذي يريد باريس بشدة رحيله، نظرا لراتبه السنوي الضخم والبالغ 50 مليون يورو.

وكان نيمار ارتبط بشدة بالانتقال إلى برشلونة خلال الأيام الماضية، لكن عرض الهلال قد لا يتكرر بالنسبة لنيمار، خاصة وأنه تقدم في السن، إذ لن يتقاضى في برشلونة أكثر من 15 مليون يورو سنويا، بينما في الهلال العرض الكبير قد يتعدى الـ100 مليون يورو.