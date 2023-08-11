مدرب ريال مدريد يبدي ثقته بلونين بعد نكسة كورتوا

قال مدرب ريال مدريد الاسباني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، اليوم انّه لا يبحث عن حارس جديد في سوق الانتقالات لخلافة البلجيكي تيبو كورتوا المصاب وذلك قبيل انطلاق الدوري الاسباني لكرة القدم هذا الاسبوع. ويتجه كورتوا للغياب عن الملاعب لفترة غير قصيرة من الموسم، بعد تعرّضه لتمزق الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى خلال التدريبات الخميس.

الا انّ المدرب الايطالي قال بأنّ الحارس الثاني الأوكراني أندري لونين جاهز لتعويض الفراغ الذي سيتركه كورتوا الفائز الموسم الماضي بجائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم. وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي قبل مباراة ريال مدريد الافتتاحية في "لا ليغا" السبت امام اتلتيك بلباو "لدينا ثقة كاملة في لونين الذي يعتبر حارسًا رائعًا".

وتابع "لقد كان جيدًا للغاية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد. إنه موهوب وما ينقصه هو ما يفتقر إليه جميع اللاعبين الشباب - الخبرة، والخبرة سيكتسبها يومًا بعد يوم". لكنّ أنشيلوتي لم يستبعد بشكل مطلق فرضية تعزيز خط حراسة المرمى قبل اغلاق فترة الانتقالات الصيفية. وأضاف "ما زال لدينا وقت حتى 31 أغسطس".

وأردف "سنرى في الأيام القليلة المقبلة ما إذا كنا سنضمّ حارس مرمى آخر، لتعزيز خياراتنا، لأننا نعتمد على لونين". يُشكّل الموسم الحالي نقطة انطلاق جديدة بالنسبة لـ "ميرينغي" بعد رحيل مهاجمه النجم الفرنسي كريم بنزيمة المُنتقل الى الدوري السعودي بعد 14 عامًا قضاها في برنابيو.