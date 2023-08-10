صدمة كبرى لريال مدريد.. يخسر خدمات حارسه الأول لموسم كامل

أصدر نادي ريال مدريد بيانا صحافيا قبل قليل أكد فيه أن حارسه الأساسي، البلجيكي تيبو كورتوا تعرض لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى خلال تدريبات للفريق اليوم، تحضيرا لانطلاق الدوري الإسباني. وعلى الرغم من أن النادي لم يحدد مدة الغياب المتوقعة، لكن مصادر صحافية، خاصة من صحيفة "ماركة" أشارت إلى أن النتائج الأولية صادمة بالنسبة للإصابة، بعد خضوع الحارس للفحوصات اللازمة، إذ تبين أن غيابه قد يصل لموسم كامل، بالنظر إلى خطورة هذا النوع من الإصابات، والمدة الطويلة التي يحتاجها للعودة إلى الملاعب من جديد.

ويرجح أن يكون أفضل سيناريو بالنسبة لكورتوا في حال سار العلاج كما هو مخطط له، أن تكون عودته في شهر أبريل المقبل، ما سيعني عمليا أنه سيغيب عن الموسم بكامله تقريبا.

ومن المتوقع أن يبدأ ريال مدريد عملية البحث عن حارس بديل من الصف الأول، خاصة وأن الحارس الثاني، الأوكراني لونين، لا يحظى بثقة إدارة النادي كحارس أول.