الدوري الإسباني يدشن من دبي حقبة جديدة في مسيرته

شهدت دبي، اليوم الثلاثاء، مراسم إطلاق الموسم الجديد لدوري كرة القدم الإسباني، الذي يدشن عهداً جديداً بمسمى "لا ليغا - EA SPORTS".

وتنطلق فعاليات الموسم الجديد للدوري الإسباني يوم الجمعة المقبل، وسط حالة من الترقب لمنافسة قوية على اللقب وعروض متميزة لمجموعة من أبرز نجوم العالم.

وجاء اختيار دبي لاحتضان مراسم الإطلاق، كواحدة من الوجهات الرئيسية حول العالم التي تسعى من خلالها رابطة الدوري الإسباني إلى الانتشار دولياً، خاصة وأن الرابطة تتخذ من دبي مقراً لمركزها الإقليمي في المنطقة.

شهد مراسم الإطلاق، مارتن دويناس مندوب الرابطة في الإمارات، وراؤول أوستالي مدير التسويق للرابطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما انضم عبر الفيديو مسؤولو التسويق في أندية إسبانية مثل ألميريا وغرناطة.

وتم الكشف عن تفاصيل الحقبة التاريخية الجديدة للمسابقة، بعد شراكة استراتيجية مع الراعي الرئيسي الجديد "EA SPORTS" تعمل على كسر الحواجز بين العالمين المادي والرقمي، وإنشاء منتج فريد في عالم الرياضة للوصول إلى جمهور أوسع بكثير مما فعلته البطولات الرياضية التقليدية في السنوات الماضية.

وقال دويناس: حطم الدوري الإسباني مؤخراً حاجز 200 مليون متابع مع الجماهير التي يقدم لها محتوى أوسع من أي وقت مضى بعشرين لغة مختلفة عبر 16 منصة متعددة، حيث يجلب التحول الشامل للعلامة التجارية معه تطبيق لاليجا للهاتف المحمول بمظهر جديد، يتميز بتجربة مستخدم أكثر تخصصاً، وتنسيقات محتوى جديدة توائم توجهات المستهلكين الجديدة.

وفتح الدوري الإسباني أبوابه أمام مجموعة من التعاقدات الجديدة والمواهب العالمية هذا الصيف للانضمام إلى نجوم مرموقين مثل روبرت ليفاندوفسكي وفينسيوس جونيور، وأنطوان جريزمان.

كما أبرم ريال مدريد أكبر صفقة انتقال في العالم خلال الصيف الحالي، بضم الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام.