بيريز يتلذذ بإهانة باريس سان جيرمان.. ينتظر اتصالاً من النادي الفرنسي لضم مبابي

كشفت وسائل إعلام إسبانية إن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز لن يتحرك لضم كيليان مبابي في الوقت الحالي.

قالت صحيفة ديفينسا سنترال أن بيريز لا يستعجل حسم صفقة الدولي الفرنسي رغم كل ما يتردد حول رغبته في الانضمام إلى "الملكي".

وأضافت: "رئيس الريال يعلم أن باريس سان جيرمان بحاجة ماسة لبيع اللاعب، ويدرك مدى يأسهم في الصفقة، لذا يرغب في الضغط عليهم لأقصى حد من خلال الصمت".

وتابعت: "بيريز قال إلى المسؤولين في النادي إنه "سننتظر حتى يتصلوا بنا، ليس لدينا أي عجلة، لكن لديهم كل العجلة لحسم الصفقة".

وأشارت إلى أنه يسعى للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً بأقل سعر ممكن، إلى جانب وجود سبباً شخصياً آخر لا ينساه بيريز عندما أرسل عروضاً رسمية لشراء مبابي في 2021، لكن لم يرد عليها مسؤولو باريس، لذا يرغب أن يرد الإهانة التي تعرض لها.