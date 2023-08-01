راموس يعود للصدام مع ميسي.. ذكريات "كلاسيكو الليغا" تتجدد في أميركا

ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن سيرجيو راموس استقر على وجهته المقبلة عقب رحيله عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الماضي.

قالت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية إن النجم الإسباني اقترب من إتمام الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بانضمامه إلى لوس أنجلوس غالاكسي في صفقة انتقال حر.

وأضافت: "راموس بعدما كان مرشحاً للعب في إنتر ميامي ومزاملة النجم ليونيل ميسي مجددأ بعدما لعباً سوياً في النادي الباريسي، ولكن مدافع ريال مدريد السابق، سيلعب ضد النجم الأرجنتيني عقب ذكريات لا تنسي في "كلاسيكو" إسبانيا بين ريال مدريد وبرشلونة".

وأوضحت أن اللاعب البالغ من العمر 37 عاماً كان لديه عرضاً من الهلال السعودي، ولكنه اختار الانتقال إلى الدوري الأميركي إذ أنه سيزامل مدافع يوفنتوس السابق جورجيو كيليني.