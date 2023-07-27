لحظة الوداع.. مبابي يقترب من ريال مدريد في الصفقة الأغلى عبر التاريخ

يترقب جمهور كرة القدم العالمية، النهاية التي ستحسم مسلسل مصير النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم وقائد باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد أن بات يقف على أعتاب الرحيل عن العاصمة الفرنسية.

وتوترت العلاقة بين مبابي وإدارة سان جيرمان بسبب رفض اللاعب تجديد عقده مع وإصراره على الرحيل مجاناً بنهاية عقده صيف 2024، في حين تضغط الإدارة على مبابي لإجباره على الانتقال في الميركاتو الصيفي الحالي، لتحقيق أرباح مالية من صفقته.

وفاجأ باريس سان جيرمان الجميع، بعد أن استبعد مبابي من معسكر الإعداد للموسم الجديد، لتفتح الإدارة أبوابها أمام عرض سعودي مغري، غير أن اللاعب لم يُبدي تحمسه لذلك.

ويرغب مبابي في الدفاع عن قميص ريال مدريد الإسباني، النادي الذي لطالما حلم بضم النجم الفرنسي، الأمر الذي يُقرب مبابي من البيت الملكي أكثر من أي وقت مضى.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن الصفقة ستكلّف النادي الإسباني مبلغاً قياسياً قد يصل إلى 230 مليون يورو، وسيذهب جزء من هذا المبلغ مباشرة إلى مبابي.

وفي حال ما نجح ريال مدريد في حسم الصفقة بهذا المبلغ، سيكون الانتقال الأغلى في تاريخ كرة القدم، متخطياً قيمة انتقال نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان عام 2017 والمقدرة بـ220 مليون يورو.