موسى ديمبلي.. أحدث الصفقات الكبيرة في الدوري السعودي

بات المهاجم الفرنسي موسى ديمبلي، الصفقة الكبيرة الاحدث في الانضمام للدوري السعودي، بعدما وقع اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً، على عقد لمدة أربع سنوات للعب ضمن فريق «الاتفاق» قادماً من نادي أولمبيك ليون، في صفقة انتقال حر.

وانتهى عقد ديمبلي مع أولمبيك ليون هذا الصيف، بعد خمس سنوات أمضاها مع الفريق الفرنسي مقابل 22 مليون يورو، ليخوض موسى في موسمه الأخير 28 مباراة في مختلف المسابقات، سجل على مدارها 3 أهداف، وصنع هدفاً وحيداً، بينما لعب خلال فترة تواجده مع أولمبيك ليون، 170 مباراة، مسجلاً خلالها 71 هدف.

وسيلتحق ويمبلي بفريقه الجديد، في الساعات المقبلة، في المعسكر الخارجي الذي يقيمه «الوفاق» في أوكرانيا، وتعتبر صفقة ديمبلي الثانية التي يبرمها النادي السعودي، بعد أن اتفق على ضم متوسط الميدان الإنجليزي جوردان هندرسون لاعب ليفربول.

وسجل «الميركاتو» الصيفي الحالي للدوري السعودي، صفقات من العيار الثقيل، خاصة بتوقيع عدد من نجوم الكرة الأوروبية، لأندية النصر والاتحاد والهلال الأهلي، التي جاءت مكملة لتعاقد الأسطورة البرتغالي كريستانو رونالدو مطلع هذا العام إلى فريق النصر.

ويأتي انضمام ديمبلي، هذا الصيف استكمالاً لانضمام مواطنيه الفرنسيين كريم بنزيمة ونجولو كانتي إلى فريق الاتحاد، والدولي البرتغالي روبين نيفيز (26 عاماً) إلى صفوف الهلال قادماً من وولفرهامبتون الإنجليزي، والسنغالي كاليدو كوليبالي من تشيلسي إلى الهلال، والبرازيلي روبرتو فيرمينو من ليفربول إلى اتحاد جدة، والحارس السنغالي إدوارد ميندي من تشيلسي إلى أهلي جدة، بجانب نجوم أخرين في الطريق، بحجم السنغالي ساديو ماني الذي يقترب لمزاملة كريستيانو رونالدو في النصر.