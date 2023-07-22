هدف من كوكب آخر.. ميسي يبدأ مسيرته مع إنتر ميامي بطريقة خيالية (فيديو)

بدأ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مسيرته إنتر ميامي بطريقة خيالية بعدما قاد الفريق للفوز على كروز أزول المكسيكي 2-1 في كأس الدوريات، بإحرازه هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وشارك ميسي في الشوط الثاني بديلاً في لحظة تاريخية لجمهور النادي الأمريكي عندما قرر المدرب تاتا مارتينو إشراكه في الدقيقة 53.

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تتجه إلى التعادل 1-1، أحرز النجم الأرجنتيني هدفاً في الوقت القاتل من ركلة حرة مباشرة رائعة.

LIONEL ANDRÉS MESSI IS NOT HUMAN. pic.twitter.com/2mBDI41mLy — Major League Soccer (@MLS) July 22, 2023