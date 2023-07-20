نيمار يكشف سبب حزنه في وجود ميسي ومبابي

اعترف مهاجم باريس سان جيرمان نيمار، بحزنه لعدم حصد الثلاثي المكون منه، وليونيل ميسي، وكيليان مبابي، للقب دوري الأبطال مع الفريق الفرنسي، مذكراً أيضاً بأن ريال مدريد في حقبة "الغالاكتيكوس" عجز عن التتويج بـ"التشامبيونز" أيضاً.

قال نيمار أثناء مقابلة مع صانع المحتوى عبر منصة يوتيوب كاسيميرو ميغل: "لم يفز الغالاكتيكوس بدوري الأبطال"، في إشارة إلى الفترة التي كانت أسماء من طراز رونالدو نازاريو، لويس فيغو، زين الدين زيدان، ديفيد بيكهام، روبرتو كارلوس، راؤول غونزاليس، ونجوم آخرين ترتدي قميص ريال مدريد.

وأضاف: "كان لدينا فريقاً قوياً للغاية، كنا نعلم ذلك جيداً، لكننا للأسف لم نحقق "التشامبيونز" لم يكن وقع هذا جيداً علينا"، مؤكداً أنه نية الثلاثي الهجومي الفتاك كانت حصد كل شيء، إلا أن كرة القدم لا تسير أحيانا كما ينبغي وليست عادلة كما يفترض".

وصرح النجم البرازيلي بأنه كان على علم مسبق برحيل ميسي هذا العام إلى إنتر ميامي، وأشار إلى أن كرة القدم أنصفت ميسي بفوزه بكأس العالم مع منتخب الأرجنتين في مونديال 2022.