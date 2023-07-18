رونالدو وبروزوفيتش لا يمنعان النصر من الخسارة بخماسية أمام سيلتا فيغو

تلقى النصر السعودي خسارة كبيرة أمام سيلتا فيغو الإسباني (5-0)، في معسكر الفريق بالبرتغال استعدادا للموسم الجديد.

ورغم مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، ولكن "العالمي" فشل في تقديم عرض جيد أمام النادي الإسباني.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل من دون أهداف قبل أن يتلقى مدافع النصر عبد الإله العمري بطاقة حمراء بالدقيقة 51 بعد دفعة قوية للاعب سيلتا فيغو وهو في طريقه للانفراد بالمرمى، ليلعب الفريق بقية المباراة بـ 10 لاعبين.

وبعدها استغل سيلتا فيغو النقص العددي للنصر، وسجل خماسية تهديفية، بدأها عند الدقيقة 57 بمتابعة لركنية متقنة بضربة رأسية جميلة من جايل ألونسو مورينو على يسار الحارس النصراوي.

وجاء الهدف الثاني عند الدقيقة 62 بضربة رأسية من يورغن ستراند لارسن، قبل أن يضيف سيلتا فيغو ثالث أهداف عند الدقيقة 71 عبر ميغيل رودريغيز بتسديدة يسارية من داخل المنطقة، وبعدها بدقيقتين عزز لارسن بهدف رابع.

واختتم لارسن خماسية سيلتا فيغو بالدقيقة 75، بعد خطأ فادح من الحارس النصراوي.