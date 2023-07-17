الدوري الأميركي: مع ميسي سنصبح بطولة لأفضل اللاعبين في العالم

قال رئيس رابطة الدوري الأميركي دون جاربر بعد توقيع الأرجنتيني ليونيل ميسي لنادي ميامي إن «الأسطورة» سيثري البطولة ويعزز من قدوم لاعبين عالميين آخرين في المستقبل. وأضاف: «ما من شك لدينا في أن ميسي سيظهر للعالم أن الدوري الأميركي يمكن أن يصبح بطولة لأفضل اللاعبين في العالم». وانضم ميسي إلى إنتر ميامي بعقد يمتد لموسمين. وذكرت تقارير أن قيمة العقد تبلغ ما بين 50 و60 مليون دولار في الموسم الواحد. ومن المنتظر أن يخوض ميسي مباراته الأولى بقميص فريقه الجديد أمام كروزا ازول المكسيكي في الـ21 من يوليو الجاري.