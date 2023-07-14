كلمة واحدة باللغة العربية نطقها لاعب مانشستر سيتي بعد تبرئته من تهم الاغتصاب (فيديو)

برأت محكمة بريطانية اليوم الجمعة اللاعب الفرنسي بنجامين ميندي الذي انتهى عقده مع نادي مانشستر سيتي من التهم التي وجهت له بشأن محاولة اغتصاب امرأتين في منزله وهي اخر القضايا التي كان متهماً فيها بعد أن كانت المحكمة قد وجدت في وقت سابق أن اللاعب غير مذنب في ست تهم أخرى متعلقة بالاغتصاب وأخرى بالاعتداء على أربع شابات.

وفيما تجمع عدداً من وسائل الإعلام أمام باب محكمة تشيستر كراون لتغطية الجلسة الحاسمة والحصول على تصريح من اللاعب إلا أن الأخير فاجأهم بقول كلمة «الحمد لله» باللغة العربية الفصحى، ورفض الإدلاء بأي تصريحات أخرى على الرغم من مطاردة وسائل الإعلام له حتى سيارته.

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بينجامين ميندي يرفض التصريح بأي شيء بعد خروجه من المحكمة وحصوله على البراءة من كل التهم ويكتفي فقط بـكلمة واحدة:



الحمدلله 💙



pic.twitter.com/5KJJ48USkL — عمرو (@bt3) July 14, 2023

وعلى مدار ثلاث سنوات ظلت قضية اللاعب تشكل مادة دسمة لعدداً من وسائل الإعلام ويتصدر الصفحات الأولى للصحف لكن الدولي الفرنسي ظل صامتاً ويرفض كل المحاولات من أجل الإدلاء بالتصريحات فيما يتحدث فقط أمام القضاء داخل المحكمة.

وقالت رئيسة قسم الجرائم الخطيرة والعامة في المحكمة، جيني ويلتشير للصحافيين وهي تقف بجوار اللاعب أمام الصحافيين: «يود بنيامين ميندي أن يشكر أعضاء هيئة المحلفين لتركيزهم على الأدلة في هذه المحاكمة، بدلاً من الشائعات والتلميحات التي أعقبت هذه القضية من البداية».

وأضاف: «هذه هي المرة الثانية التي يحاكم فيها ميندي ووجدت غير مذنب من قبل هيئة محلفين، إنه مسرور لأن كلا المحلفين توصلوا إلى الحكم الصحيح، لقد مرت ثلاث سنوات تقريبًا منذ أن بدأت الشرطة التحقيق في هذا الأمر. حاول السيد ميندي أن يظل قوياً ولكن العملية كان لها حتماً تأثير خطير عليه».

ومضت: «إنه يشكر كل من دعمه طوال هذه المحنة ويطلب الآن الخصوصية حتى يتمكن من إعادة بناء حياته».

محطات في حياة بنجامين ميندي

يوليو 1994 - ميلاد بنجامين ميندي

يوليو 2011 - ميندي يوقع أولى عقوده الاحترافية مع نادي لوهافر بدوري الدرجة الثانية الفرنسي.

يوليو 2013 - ميندي في دوري الدرجة الأولى الفرنسي بعد التوقيع لنادي أولمبيك مارسيليا.

يونيو 2016 - ميندي ينتقل إلى صفوف نادي موناكو.

يوليو 2017 - ميندي في الدوري الإنجليزي الممتاز بين صفوف مانشستر سيتي عبر تعاقد مدته خمس سنوات.