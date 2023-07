أغرب مشهد في تاريخ الرياضة.. عداءة تتخلى عن المركز الأول في الأمتار الأخيرة (فيديو)

أضاعت العداءة الإثيوبية سينبيري تيفيري بطريقة غريبة فرصة الفوز بالمركز الأول في سباق "Peachtree Road Race" بأتلانتا، البالغ طوله 10 كيلومترات، ويقام سنوياً في ولاية جورجيا الأميركية، بعد أن كلفها الخطأ الذي وقعت به التخلي عن صدارتها للسباق في أمتاره الأخيرة، والاكتفاء بالميدالية البرونزية.

Oh no. At the Atlanta 10k today, Senbere Terferi was looking to win for the 2nd year in a row.



Just before the finish line she took a wrong turn and cost herself the victory. Absolutely brutal. @Barstool_ATL



pic.twitter.com/38P047N9rR