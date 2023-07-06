أغرب مشهد في تاريخ الرياضة.. عداءة تتخلى عن المركز الأول في الأمتار الأخيرة (فيديو)

المصدر:
  • جوني جبور-دبي
التاريخ:

أضاعت العداءة الإثيوبية سينبيري تيفيري بطريقة غريبة فرصة الفوز بالمركز الأول في سباق "Peachtree Road Race" بأتلانتا، البالغ طوله 10 كيلومترات، ويقام سنوياً في ولاية جورجيا الأميركية، بعد أن كلفها الخطأ الذي وقعت به التخلي عن صدارتها للسباق في أمتاره الأخيرة، والاكتفاء بالميدالية البرونزية.

 

وكانت تيفيري تتجه نحو خط نهاية السباق الذي أقيم أمس في نسخته الـ 54 بمشاركة أكثر من 50 ألف مشارك، قبل أن تسلك قبل أمتار من خط النهاية منعطفاً خاطئاً، كلفها خسارة الصدارة والميدالية الذهبية لمنافسات السيدات والجائزة المالية الكبرى للمركز الأول البالغة 10000 دولار، خصوصاً ان تداركها للخطأ وعودتها إلى المسار الصحيح للسباق كلفها انهاءه بالمركز الثالث والاكتفاء بالميدالية البرونزية والجائزة المالية الخاصة بهذا المركز البالغة 3000 دولار.

 

 

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