أغرب مشهد في تاريخ الرياضة.. عداءة تتخلى عن المركز الأول في الأمتار الأخيرة (فيديو)

أضاعت العداءة الإثيوبية سينبيري تيفيري بطريقة غريبة فرصة الفوز بالمركز الأول في سباق "Peachtree Road Race" بأتلانتا، البالغ طوله 10 كيلومترات، ويقام سنوياً في ولاية جورجيا الأميركية، بعد أن كلفها الخطأ الذي وقعت به التخلي عن صدارتها للسباق في أمتاره الأخيرة، والاكتفاء بالميدالية البرونزية.

Oh no. At the Atlanta 10k today, Senbere Terferi was looking to win for the 2nd year in a row.



Just before the finish line she took a wrong turn and cost herself the victory. Absolutely brutal. @Barstool_ATL



pic.twitter.com/38P047N9rR — Barstool Sports (@barstoolsports) July 4, 2023

وكانت تيفيري تتجه نحو خط نهاية السباق الذي أقيم أمس في نسخته الـ 54 بمشاركة أكثر من 50 ألف مشارك، قبل أن تسلك قبل أمتار من خط النهاية منعطفاً خاطئاً، كلفها خسارة الصدارة والميدالية الذهبية لمنافسات السيدات والجائزة المالية الكبرى للمركز الأول البالغة 10000 دولار، خصوصاً ان تداركها للخطأ وعودتها إلى المسار الصحيح للسباق كلفها انهاءه بالمركز الثالث والاكتفاء بالميدالية البرونزية والجائزة المالية الخاصة بهذا المركز البالغة 3000 دولار.