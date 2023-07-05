باريس سان جيرمان يتعاقد مع المدرب لويس إنريكي

قال باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم إنه تعاقد مع مدرب برشلونة وإسبانيا السابق لويس إنريكي بعقد يمتد لعامين بعد انفصاله عن كريستوف جالتييه اليوم الأربعاء.

وقاد إنريكي برشلونة إلى ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا في موسم 2014-2015، بينما بلغ مع إسبانيا الدور قبل النهائي ببطولة أوروبا 2020.

ورحل إنريكي عن منتخب إسبانيا بعد الخروج من دور الستة عشر بكأس العالم 2022.