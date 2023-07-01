وعد فايزة إلى بيريز يكشف موعد انتقال مبابي إلى ريال مدريد

أكدت وسائل إعلام إسبانية أن النجم الفرنسي كيليان مبابي لا يفكر في العروض التي تلقاها في الفترة الماضية، مبينة أنه اختار اللعب في ريال مدريد

ذكرت صحيفة ديفينسا سنترال أن فايزة العماري والدة ووكيلة أعمال كيليان مبابي وعدت رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز أن مسألة انتقال النجم الفرنسي إلى سانتياغو برنابيو محسومة.

وقالت الصحيفة إن فايزة أكدت في حديث لها مع بيريز إنها لا تكذب وأن مبابي سينضم إلى "الملكي" في 2024.

وأضافت أن التطورات التي حدثت في الأيام الماضية أسهمت في إمكانية تعاقد الريال مع الدولي الفرنسي في فترة الانتقالات الحالية.

وأشارت إلى أن وكيلة أعمال مبابي ستتجه إلى تحديد باريس سان جيرمان إلى المبلغ المطلوب لرحيل نجم الفريق في حال رفض النادي الباريسي استمراره في صفوفه دون أن يمدد عقده في حديقة الأمراء، خاصة أن سان جيرمان لا يرغب في خسارة خدمات هداف كأس العالم 2022 مجاناً في الموسم المقبل.