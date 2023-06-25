استقبال تاريخي لبطل العالم ميسي.. هكذا يتعامل أساطير كرة القدم (فيديو وصور)

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المصدر:
  • محمد أبوإسماعيل – دبي
التاريخ:

شهد استاد مارسيلو بيلسا في الأرجنتيني استقبال تاريخي للأسطورة ليونيل ميسي، خلال مشاركته في مباراة اعتزال النجم الأرجنتيني ماكسي رودريغيز، صديقه في مباراة شهدت وجود أبطال العالم وجمهور كبير، واحتفل من خلال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعيد ميلاده.

وأكد ميسي سعادته بالتواجد في الحفل مشيرا إلى أنه عيد ميلاده الأول كبطل للعالم، وسط فرحة كبيرة وجمهور كبير واحتفال ومباراة استعراضية شهدت إحراز 3 أهداف للنجم الأرجنتيني وبطل العالم ليونيل ميسي، الذي حضر إلى المباراة في سيارة خاصة حاملا حذائه في يده أثناء دخوله ملعب المباراة.

وكانت الدقيقة الأهم هي لحظة دخول الأسطورة ميسي إلى الملعب والمراسم الخاصة لذلك حيث دخل منفردا وسط هتافات وتصفيق الجمهور، الذي اشتعل بمجرد نزول اللاعب الذي قام بتحية الجمهور واللاعبين وسط الألعاب النارية في يوم تاريخي للاعب ولصديقه ماكسي رودريغيز، الذي شهد حفله الخاص حضور أحد أساطير كرة القدم.

 

 

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