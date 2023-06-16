محمد صلاح يغيب عن منتخب مصر بعد الاحتفال بعيد ميلاده (فيديو)

عاش النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول والمنتخب المصري يومين مميزين احتفالا بعيد ميلاده الـ 31، بعد أن تغنى به عدد كبير من أندية العالم ومنها ليفربول وروما، وأغلفة المجلات الأوروبية، إضافة إلى قيادته لمنتخب مصر من أجل التأهل الرسمي إلى كأس الأمم الإفريقية عقب الفوز على غينيا.

وكانت بعثة منتخب مصر قد اقامت احتفال بعيد ميلاد النجم المصري محمد صلاح، ونشر اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو للاحتفال بعيد ميلاد النجم المصري، وأعد اتحاد الكرة تورتة خاصة بهذه المناسبة.

ومن جانب أخر كان الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة روي فيتوريا قد قرر إراحة ستة لاعبين من مواجهة جنوب السودان الودية المقبلة وبالتالي خروجهم من المعسكر المقام حاليا في المغرب.

وأكد اتحاد الكرة في بيانه المنشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الستة لاعبين هم محمد صلاح ومحمد الشناوي وعمر مرموش ومصطفى محمد وحمدي فتحي ومحمد عبد المنعم.

وكان منتخب مصر قد فاز على غينيا بهدفين لهدف في ملعب مراكش الكبير بالمغرب في خامس جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023، وضمن منتخب مصر مشاركته رسميا في البطولة التي ستقام في كوت ديفوار في شهر يناير المقبل عقب تصدره المجموعة بـ12 نقطة.

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