كريستيانو رونالدو يتلقى صدمة جديدة بعد موسم واحد مع النصر السعودي

يعيش النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فترة صعبة بالتأكيد بعد موسم واحد فقط مع النصر السعودي لم يحقق فيه أي بطولة، والذي كان سبباً بالتأكيد إلى أقل قيمة سوقية له منذ انضمامه إلى مانشستر يونايتد عام 2004 عندما كانت قيمته 18 مليون يورو في ذلك الوقت وعمره 19 عاما فقط.

وفشل اللاعب البرتغالي في قيادة فريقه إلى تحقيق أي لقب هذا الموسم بالدوري السعودي حيث توج الاتحاد بلقب الدوري السعودي وكأس السوبر بينما فاز الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين، وهو ما جعل موسم اللاعب الأسوأ في مشواره.

وطبقا لموقع "ترانسفير ماركت" الألماني المتخصص في الإحصائيات والقيم السوقية للفرق واللاعبين في كرة القدم، أظهر تدني القيمة السوقية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، إلى أقل قيمة لها منذ بدايته الاحترافية.

ووصلت القيمة السوقية لهذا اللاعب صاحب الـ 38 عاماً في آخر تحديث إلى 15 مليون يورو، وهي أقل قيمة سوقية حققها، منذ انضمامه إلى مانشستر يونايتد عام 2004، وكان مؤسسو "ترانسفير ماركت" قد أكدوا في وقت سابق، إن تحديد القيمة السوقية يعتمد على الكثير من العوامل، منها ما هو موثق بالفعل مثل: دقائق اللعب، الأهداف، التمريرات الحاسمة، مدة العقد، العمر، الراتب، مدى الاهتمام به من باقي الأندية، إضافة إلى التقدير الشخصي للعاملين بالموقع.

وقام رونالدو في عام 2020، بحظر حساب الموقع على "إنستغرام" لاعتراضه على تقييمهم له في هذه الفترة، والذي جاء غير مرضٍ له، وبرر المسؤولون عن الموقع القيمة حينها بأنها تتناسب مع عمره في ذلك الوقت.

وبدأ انهيار القيمة السوقية لرونالدو السنوات الأخيرة خاصة بعدما ترك يوفنتوس وخلال الموسم الثاني مع مانشستر يونايتد الذي كان فيه ضيفا دائما على مقاعد البدلاء وكانت دقائق مشاركته قليلة جدا.

إضافة إلى تقدمه الكبير بالعمر وهو ما لم يدركه النجم البرتغالي، ودفعه لمقاطعة موقع تقييم القيم السوقية للاعبين رغم أن جميع النجوم الكبار في السن ومنهم ميسي تراجعت قيمتهم السوقية أيضا بشكل كبير نتيجة السن وعوامل أخرى.