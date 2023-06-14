موقف صادم.. لاعب آخر يرفض الهلال السعودي ويتجه إلى إنتر ميامي

ذكرت تقارير إخبارية أن الهلال السعودي كان قد أرسل وفداً إلى باريس من أجل تقديم عرض رسمي إلى النجم البرازيلي نيمار، لتعويض الإخفاق في صفقة التوقيع مع ميسي، الذي اتجه إلى إنتر ميامي الأمريكي.

وشهدت بداية الصفقة ترحيب من فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي الذي يبحث التخلص من اللاعب والاستفادة من ذلك بالتعاقد مع لاعبين أخرين.

وكان ميسي البالغ 35 عاما، قد فضل الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي، على العرض السعودي التاريخي الذي يتراوح بين 400 إلى 500 مليون يورو، في الموسم الواحد، من أجل التوقع للزعيم الهلالي.

وفي مفاجأة جديدة أعلن الإعلامي الرياضي السعودي عبدالعزيز الهشبول، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، بشأن مستقبل نيمار، مع عالم الساحرة المستديرة.

وقال الإعلامي السعودي: "نيمار إلى ميامي مع ميسي"، وهو ما يعني رفض الساحر البرازيلي، الانتقال إلى نادي الهلال، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان نيمار، قد صرح بأن العديد من النجوم العالميين، سينتقلون إلى الدوري الأمريكي، بعد تعاقد إنتر ميامي، مع ليونيل ميسي، حيث يرتبط الثنائي بعلاقة صداقة وطيدة.