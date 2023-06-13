مبابي يصدم باريس سان جيرمان.. النادي الفرنسي يقرر بيعه

كشفت وسائل إعلام فرنسية عن اتخاذ النجم كيليان مبابي لقرار صادم سيسهم في رحيله الصيف المقبل عن باريس سان جيرمان

وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية إن كيليان مبابي أبلغ باريس سان جيرمان بعدم تمديد عقده مع الفريق.

ذكرت الصحيفة أن النجم الفرنسي أبلغ إدارة النادي بشكل رسمي عدم تفعيل بند تمديد عقده حتى 2025، لينتهي عقده بشكل رسمي في حديقة الأمراء في يونيو 2024.

وأشارت إلى النادي الباريسي سيغير خططه بعد قرار هداف كأس العالم 2022 وذلك بعرضه للبيع في الصيف الحالي.

وأضافت أن سان جيرمان لن يوافق على رحيل مبابي مجانا بنهاية الموسم، وبالتالي فإنه سيطرحه للبيع إذا لم يوقع على عقد جديد.