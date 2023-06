بث مباشر لاحتفالات مانشستر سيتي بالثلاثية التاريخية (فيديو)

بدأ فريق مانشستر سيتي احتفالات الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه عقب الفوز على إنتر ميلان في المباراة النهائية بهدف دون مقابل ليحرز ثلاثية تاريخية وهي الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا وكأس إنجلترا، واحتشد الآلاف في شوارع مانشستر لانتظار موكب الأبطال بقيادة العبقري غوارديولا.

ونجح مانشستر سيتي في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي بعد تصدر الأرسنال للمسابقة في معظم فترات الموسم، كما نجح في تعويض خسارته الموسم الماضي للقب دوري أبطال أوروبا وتحقيق أول لقب في تاريخه، وأكد تفوقه بالفوز على مانشستر يونايتد في نهائي كأس إنجلترا.

وحصد مانشستر سيتي تحت قيادة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة مالك النادي 20 لقب في 14 عام، وهو ما وضع النادي في مصاف الفرق العالمية.

Manchester is blue! Join us for all the action from our Treble parade 💙 https://t.co/WMu3Ikqgxw