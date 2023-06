بعد انتقاله إلى إنتر ميامي.. احتجاز ميسي في الصين (فيديو)

تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى موقف صعب في مطار الصين بعدما ذهب لإنضمام إلى منتخب الأرجنتين بطائرته الخاصة، ولكنه تعرض للاحتجاز وسط رجال الأمن وهو ما أظهره فيديو متداول يظهر فيه الأسطورة ميسي وهو موقوف من قبل سلطات مطار بكين الدولي، عند وصوله للصين.

وتداول رواد مواقع التواصل الأسطورة ميسي وهو محاط برجال الأمن والجمارك، بينما أكدت تقارير أن عملية الإيقاف، التي لم تدم طويلا، كانت بسبب لبس في وجود خطأ بجواز سفر اللاعب.

وتفصيلاً جاء في الفيديو، الذي انتشر بسرعة الصديق المقرب لميسي في منتخب الأرجنتيني، رودريغو دي بول، الذي حاول التحدث مع موظفي الجمارك للاستفسار عن سبب إيقاف صديقه.

وذكرت تقارير صحفية أن النجم الأرجنتيني دخل بجواز سفره الإسباني الذي يحتاج إلى تأشيرة لدخول الصين، عكس الجواز الأرجنتيني الذي لم يكن بحوزته، وتم احتجاز "البرغوث" لمدة ست ساعات تقريبا حتى تم منحه تأشيرة مستعجلة للدخول إلى الصين ومرافقة المنتخب الأرجنتيني.

وفي مواقع اخرى تداولت أن الاحتجاز لم يدم إلى بضع دقائق دون الكشف عن السبب الرئيسي للتوقف، وتم الاكتفاء بسبب ولوج مشاكل في جواز سفر اللاعب.

واحتشد الآلاف من عشاق ميسي في مطار بكين وخارجه لاستقبال النجم الأرجنتيني، المتوج بجائزة الكرة الذهبية 7 مرات، ولقب كأس العالم مؤخرا مع منتخب أستراليا.

ويستعد المنتخب الأرجنتيني لمواجهة نظيره الأسترالي، يوم الخميس 16 يونيو، في العاصمة بكين، في مباراة ودية بعد أن كان تفوق "التانغو" على منتخب الكنغر (2-1) في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وهذا هو الظهور الأول للنجم ليونيل ميسي منذ إعلان رحيله إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

There’s was passport issue with Messi’s arrival to China causing delay but look at De Paul continuing to body guard Messi, we all need a friend like that, don’t we?



