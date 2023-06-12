شاهد ماذا فعل لاعبو الأهلي المصري في طائرة العودة إلى القاهرة (فيديو)

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي المصري عبر موقع "تويتر" أجواء الفرح والسعادة على لاعبو الأهلي المصري عقب فوزهم بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخهم، عقب التعادل مع الوداد المغربي في مباراة العودة بهدف لكل منهما والفوز بمجموع المباراتين، ليتوج الفريق المصري بلقب كان قد خسره العام الماضي في نفس الملعب أمام الوداد المغربي أيضاً.

وتحت عنوان "احتفال خاص لملوك القارة بكأ إفريقيا في طائرة العودة للقاهرة"، نشر حساب الأهلي فيديو أثناء دخول اللاعبين إلى طائرة العودة إلى القاهرة، وهم حاملين كأس القارة الإفريقية بداية من محمد أفشه وهو يحمل الكأس ويرقص احتفالا باللقب وسط تحية كل المتواجدين في الطائرة وطاقمها باللقب القاري.

وكان الأهلي المصري قد حسم مباراة الذهاب بالفوز على الوداد بنتيجة 2-1 وهي النتيجة التي كانت تبث القلق في صفوف الجمهور المصري، الذي تخوف من ضياع اللقب للموسم الثاني على الفريق إذا خسر الفريق بهدف نظيف، وهو ما حدث في بداية مباراة العودة والدقيقة 26 عندما تقدم الوداد، ولكن محمد عبد المنعم نجح في إحراز هدف التعادل للأهلي قبل نهاية المباراة لتنتهي بالتعادل والفوز باللقب القاري.