بث مباشر مباراة الأهلي المصري والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

يلتقي فريق الأهلي المصري م الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا بالمباراة التي ستقام في إياب البطولة في المغرب بعد أن نجح الأهلي في الفوز بمباراة الذهاب بنتيجة 2-1 وهي نتيجة غير مطمئنة بالتأكيد لفريق الأهلي حيث يحتاج الوداد إلى الفوز بهدف فقط من أجل التتويج باللقب والحفاظ على لقبه الأفريقي أمام نفس الفريق للعام الثاني على التوالي.

ومباراة اليوم هي المرة السابعة عشرة يلتقي فيها فريقان عربيان في نهائي البطولة القارية العريقة، والسادسة عشرة للأهلي في النهائي، كما هي المرة الاولى منذ 40 عاماً يلتقي فيها نفس الفريقين في نهائي نسختين متتاليتين، حين تواجه الأهلي مع كوتوكو الغاني في 1982 و1983.

وأحرز الأهلي اللقب أعوام 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020 و2021، فيما توّج الوداد أعوام 1992، 2017 و2022.

وكان يمكن للأهلي ان يدخل لقاء الإياب بأفضلية كبيرة، بعدم تقدم بهدفين نظيفين ذهاباً عبر الجنوب افريقي بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم (كهربا)، لكن الفريق المغربي قلّص النتيجة في وقت متأخر عبر بوهرة.

ونلقي الضوء خلال على أبرز أحداث المباراة الهامة والمصيرية وتشكيل الفريقين: -

تشكيل الأهلي أمام الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، حمدي فتحي

خط الهجوم: حسين الشحات، محمود عبد المنعم "كهربا"، بيرسي تاو

تشكيل الوداد أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: يوسف المطيع.

خط الدفاع: يحيى عطية الله، أمين أبوالفتح، أرسين زولا، أيوب العملود.

خط الوسط: يحيى جبران، أيمن الحسوني، جلال الداودي.

خط الهجوم: سيف الدين بوهرة، بولي جونيور سامبو، محمد أوناجم.

بداية المباراة

5 ضغط من فريق الوداد المغربي في أول 5 دقائق من المباراة

10 الأهلي المصري يبدأ في تبادل الهجمات مع الوداد ولكن دود خطورة حقيقية

14 هجمة خطيرة للأهلي ومحمود كهربا أمام المرمى والحارس المغربي يتدخل

