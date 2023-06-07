جلسة في مطعم تحسم انتقال نجم ريال مدريد إلى الاتحاد السعودي خلال 48 ساعة (فيديو)

نالت صفقة انتقال النجم الفرنسي كريم بنزيما، الكثير من الصدى الإعلامي خلال الأيام الماضية بعدما نجحت الخبرة السعودية في التفاوض لحسم ملف انتقال أفضل لاعب في العالم والحاصل على الكرة الذهبية كريم بنزيما، إلى السعودية في صفقة مدوية وحاسمة في 48 ساعة فقط.

منذ أيام قليلة خرج النجم الفرنسي كريم بنزيما، ليؤكد بقاءه في مدريد، وأنه لم يحسم وجهته وأنه مستمر مع الفريق الذي استمر فيه 14 عاماً، ليتفاجأ الجمهور المدريدي، ورئيس النادي ومدرب الفريق أنشيلوتي، بخبر من اللاعب في صباح يوم أخر مباراة لريال مدريد في الدوري الإسباني برغبة اللاعب في ترك النادي.

بعد المباراة نشر البرنامج الإسباني الشهير "الشيرينغيتو"، فيديو خاص ظهر فيه رئيس نادي الاتحاد السعودي أنمار الحائلي، ونائب رئيس مجلس إدارة النادي والمشرف العام على كرة القدم أحمد كعكي، وهم يخرجون من أحد مطاعم إسبانيا، ومعهم النجم الفرنسي كريم بنزيما، وهي الزيارة الحاسمة بالتأكيد والتي غيرت واجهة النجم الفرنسي كريم بنزيما، واتجه بعدها إلى الدوري السعودي، وهو ما أظهرته اللقطات وسعادة رئيس النادي أثناء خروجه والتي تشير إلى علامة النصر في المفاوضات.

وظهر في الفيديو وجود عدد من الصحافيين خارج في مطعم بإسبانيا، شهد خروج رئيس الاتحاد السعودي في البداية أنمار الحائلي، وبعد خرج أحمد كعكي، ويظهر بعد ذلك النجم الفرنسي كريم بنزيما الذي خرج ووجد نفسه محاصر بالصحافيين قبل أن يقود سيارته ويغادر المكان.

وبعد أقل من 48 ساعة ظهر النجم الإسباني وهو يوقع رئيس النادي ونائبه بزي الاتحاد السعودي، كما حرص على توجيه رسالة باللغة العربية على جمهور الاتحاد، ليكون ثاني الصفقات العالمية بعد صفقة كريستيانو رونالدو، الموسم الماضي مع النصر السعودي.