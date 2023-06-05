قلب الأسد ينهمر بالدموع.. إبراهيموفيتش يعتزل كرة القدم من ميلان (فيديو وصور)

بعد أكثر من 20 عاماً في كرة القدم لم يظهر فيها النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، وهو يبكي إلا في مرة واحدة فقط خلال مؤتمر صحافي لمنتخب بلاده بسبب ابتعاد أولاده عنه، أنهمر النجم السويدي المخضرم، في البكاء بعدما أعلن اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة طويلة في الملاعب وذلك على هامش مباراة ميلان وهيلاس فيرونا في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي.

وكان النجم السويدي قد غاب عن ميلان معظم مباريات موسم 2022-2023 بسبب الإصابة، حيث شارك في 4 مباريات فقط، وجميعها بالدوري الإيطالي مسجلا هدفا واحدا، حيث خضع "إبرا" لعملية جراحية في يونيو 2022 أبعدته عن الملاعب 8 أشهر، وكان ميلان قد أعلن قبل أيام أن إبراهيموفيتش سيرحل عن الفريق مع نهاية الموسم الجاري.

وبدأ المهاجم السويدي الأسطوري مشواره في مالمو عام 1999 وانتقل إلى أياكس أمستردام في 2001 قبل أن يواصل مسيرته مع أندية أوروبية كبرى وتنقل إبراهيموفيتش بين يوفنتوس ومنه إلى إنتر، قبل أن يخرج إلى إسبانيا من بوابة برشلونة، وعاد إبراهيموفيتش إلى إيطاليا عبر ميلان قبل أن ينتقل لباريس سان جيرمان، وعقب الدوري الفرنسي انتقل إبراهيموفيتش إلى مانشستر يونايتد ومنه للدوري الأمريكي من لوس أنجلوس جالاكسي، قبل أن يصل إلى محطته الأخيرة بالعودة إلى ميلان.

كما أن إبراهيموفيتش هو الهداف التاريخي للسويد برصيد 62 هدفا في 121 مباراة واعتزل دوليا بعد بطولة أوروبا 2016 لكنه عاد للمنتخب في 2021 خلال الإخفاق في تصفيات التأهل لكأس العالم 2022.

وخلال مسيرته حقق إبراهيموفيتش 32 لقبا مختلفا إذ توج بالألقاب مع جميع الفرق التي لعب بصفوفها، البطولة الوحيد التي لم يتوج بها إبراهيموفيتش خلال مسيرته كانت دوري أبطال أوروبا، وخلال هذه المسيرة الطويلة شارك إبراهيموفيتش في 819 مباراة وسجل 493 هدفا وصنع 201 آخرين.

وأسهم إبراهيموفيش في عودة ميلان للبطولات بعد التتويج بالدوري الإيطالي في الموسم الماضي وهو ما وعد به عقب الانتقال للفريق.

وخلال المباراة الأخيرة التي لم يشارك فيها النجم المخضرم البالغ من العمر 41 عاما حيث لا يزال يعاني من إصابة، دخل إبراهيموفيتش أرض الملعب رفقة زوجته وأبنائه، وسط احتفاء كبير من جانب مشجعي الروسونيري.

وظهرت حالة من التأثر على وجه زلاتان، الذي حاول إخفاء دموعه لكنه فشل في ذلك، ووجه القبلات نحو الجماهير التي ودعته قبل انطلاق اللقاء.

وقال إبراهيموفيتش عقب المباراة: "الآن حان الوقت لأقول وداعا لكرة القدم بأكملها، وليس لكم أنتم مشجعي ميلان".

وانهمرت الدموع من "قلب الأسد" إبراهيموفيتش وسط تصفيق حار من اللاعبين ومدرب ميلان، والذين أقاموا للنجم السويدي ممرا شرفيا بمناسبة اعتزاله.

رسمياً السلطان زلاتان إبراهيموفيتش يُعلن إعتزاله كرة القدم pic.twitter.com/MxYEumbzns — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) June 4, 2023

L'émotion de Zlatan Ibrahimovic au moment de raccrocher les crampons. 🥹🇸🇪



(@SerieA_EN)pic.twitter.com/WIoVih1UxC — Footballogue (@Footballogue) June 4, 2023