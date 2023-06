وداع أسطوري لنجم ريال مدريد في ليلة مغادرة النادي (فيديو وصور)

ودع جمهور ريال مدريد هداف الفريق وأفضل لاعب في العالم كريم بنزيما عقب نهاية مشواره مع الفريق وانتهاء عقده، وفي تطور مفاجأ للأحداث في سوق الانتقالات بعد أن كان قد أعلن بنزيما عن عدم نيته مغادرة النادي قبل يومين، حيث تفاجأ جمهور الملكي وكل عشاقه، بإعلان النادي انتهاء عقد بنزيما مع الفريق وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد عقده.

وحرص جمهور مدريد على الاحتفال باللاعب عقب نهاية المباراة وأثناء خروجه من ملعب المباراة في الدقائق الأخيرة، كما حرص اللاعبون على حمل اللاعبين المغادرين والاحتفال بهم في أخر ظهور لهم مع مدريد.

وظهر كريم بنزيما رفقة 3 لاعبين غادرو ريال مدريد هذا الموسم، في مباراة الفريق الأخيرة أمام ضيفه أتلتيك بيلباو، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

حيث تقدم أوهيان سانسيت لأتلتيك بيلباو في الدقيقة 49، فيما أحرز المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 72 من ركلة جزاء، وبهذا التعادل رفع ريال مدريد رصيده إلى 78 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري، فيما رفع أتلتيك بيلباو رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثامن.

وأعلن النادي الملكي رسميا، في وقت سابق اليوم رحيل بنزيما عن سانتياغو برنابيو، في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري، كما أنهى كريم بنزيما الدوري الإسباني في المركز الثاني على سلم ترتيب الهدّافين برصيد 19 هدفاً، خلف مهاجم نادي برشلونة، روبرت ليفاندوفسكي.

وأكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، أن النجم الفرنسي كريم بنزيما أبلغ النادي بقرار رحيله صباح يوم المباراة الأخيرة، وكان الأمر بمثابة مفاجأة للجميع، ليرحيل كريم بنزيما عن الفريق بعد 14 عامًا بقميص الملكي حصل فيها على العديد من الألقاب.

