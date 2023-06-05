الدوري الإسباني يكشف عن شعاره الجديد «إل إل»

كشفت رابطة الدوري الإسباني عن شعار الـ (لا ليغا) الجديدة الهادف إلى تقديم هوية مرئية متطورة تساعد على انتشاره عالمياً.

وأطلقت رابطة الدوري الإسباني الشعار الجديد واستراتيجيتها الجديدة بحضور «الإمارات اليوم»، التي اختاراتها ضمن عدد محدود من وسائل الإعلام حول العالم للاطلاع مسبقاً على الشعار الجديد.

وذكرت الرابطة أن العلامة التجارية الجديدة، تم تغيير ألوانها إلى اللون الأحمر، كما تم إطلاق رمز جديد مختصر باسم «إل إل».

ويمثل الرمز «إل إل» الأحرف الأولى من كلمتي الشعار للعلامة التي تعد أكبر نظام بيئي لكرة القدم في العالم، خاصة أن الهوية الجديد ستؤثر في أكثر من 185 مليون مستخدم لبيانات «لا ليغا».

وتابعت أنه في الموسم الجديد سيرتدي 42 نادياً الشعار الجديد الخاص برابطة الدوري الإسباني، بينما سيتمكن المتابعون من تجربة التغيير والاستمتاع به في الملاعب والبث التلفزيوني والبيئات الرقمية.

وأشارت إلى أن اختيار هذا الرمز يمثل لحظتين رئيستين هما شغف كرة القدم من ناحية عن طريق احتفال اللاعبين عندما يسجلون هدفاً من خلال انزلاق الركبة على أرض الملعب، ومن ناحية أخرى تشكل الصورة الظلية لأجسادهم حرف «إل» أثناء الاحتفال، بينما يشكل المشجعون بأذرعهم الحرف الآخر (إل) عندما يحتفلون بالأهداف أو نجاح فريقهم، بقبضات اليد المشدودة بالقوة والعاطفة، لذلك فإن الرمز الجديد هو انعكاس للشراكة بين اللاعبين والمشجعين.

وزادت أن شعار «لا ليغا» الجديد هو رمز يمثل عظمة المشاعر المشتركة، وفخر المشاركة في هذه المسابقة، بينما يمثل لون الشركة الجديد «الأحمر» الفخر والعاطفة والطاقة وإثارة كرة القدم، وهو لون يسهل التعرف عليه، إذ أنه لون شاب منعش وفريد من نوعه، حيث يرتبط هذا اللون الأحمر المرجاني بشكل أفضل بواقع «لا ليغا» حالياً.

وبيّنت أن هذا التحول للشعار يتضمن أيضاً بناء عالم موسيقي فريد بهويته الخاصة المتوافقة مع قيم العلامة التجارية، إذ ستتميز بداية المباريات بصوتها الأكثر تنوعاً مع صوتها الخاص، ومع رفض التكيف والتغيير في بيئات ولحظات مختلفة، وكل ذلك بسهولة يمكن التعرف عليها وتدور حول نفس الكيان الصوتي.

يذكر أن رابطة الدوري الإسباني أطلقت أيضاً تطبيق الهاتف المحمول «لا ليغا إكسترا» الذي سيصل إلى المستخدمين على المستوى العالمي، ويقدم طريقة فريدة للحصول على المحتوى في 18 دولة مرخصاً للتطبيق فيها.

وتمثل هذه الاتفاقية المرحلة التالية بناء على نموذج الترخيص الذي سيسمح لـ«لا ليغا» بالتركيز على ابتكار المحتوى وتطويره للمرخص لهم بإدارة المشروع في منطقتهم، والذي سيكون متوفراً في أميركا الجنوبية، وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، بما في ذلك فرنسا، وبلجيكا والبرتغال، والأرجنتين والمغرب، من بين دول أخرى، إذ إنه تطبيق للهاتف المحمول قدمته ديجيتال فيرغو و«لا ليغا»، ويستهدف عشاق كرة القدم الذين يبحثون عن تجربة شاملة 360 درجة عند مشاهدة المباريات.

• الهدف تقديم هوية مرئية متطورة تساعد على الانتشار عالمياً.