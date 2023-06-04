رسميا.. كريم بنزيمة يرحل عن ريال مدريد

حسم نادي ريال مدريد في مصير نجمه الأبرز كريم بنزيمة اليوم، من خلال بيان رسمي أكد فيه رحيل اللاعب عن النادي بعد فترة مميزة حقق فيها بنزيمة كل ما يحلم به أي لاعب، وكان أبرزها الموسم الماضي حين توج بلقب الأبطال للمرة الخامسة في مشواره، والـ14 في تاريخ النادي. وبات اللاعب قريبا جدا من اللعب لصالح نادي الاتحاد السعودي في صفقة قياسية تبلغ 100 مليون دولار في السنة.

وكانت صحف مدريدية، أكدت في وقت سابق وصول وفد من الاتحاد السعودي إلى مدريد للقاء بنزيمة، وحسم صفقة انتقاله، ليتم بعدها إنهاء مفاوضاته مع إدارة ريال مدريد، برحيله عن النادي، على الرغم من الأخبار التي تم تداولها قبل يومين عن أنه اختبار البقاء مع مدريد.