عرض رسمي من إنتر ميامي الأميركي للتعاقد مع ميسي

كشفت صحيفة «سبورت» الإسبانية، عن عرض رسمي تقدم به نادي إنتر ميامي، للتعاقد مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة. وقالت الصحيفة إن ميسي الذي أعلن رسمياً الرحيل عن سان جيرمان الفرنسي، لم يحدد وجهته المقبلة، في وقت تتناقل الصحف العالمية أنباء عن انتقال متوقع له إلى الهلال السعودي، مقابل مبلغ ضخم يصل إلى 400 مليون يورو في السنة.

وأوضحت «سبورت» أن عرض ميامي الرسمي مدته أربعة مواسم بقيمة 50 مليون يورو في السنة، ويشمل التعاقد مع صديق ميسي السابق في برشلونة، الإسباني بوسكتيس، الذي أنهى مشواره مع الكاتالوني في الموسم الحالي بقيادته لمنصة التتويج بلقب «الليغا».

وأشارت إلى أن ميامي الذي يمتلكه الأسطورة الإنجليزي ديفيد بيكهام أقرب لاستقطاب ميسي، خصوصاً أن عقده يتضمن جوانب ترويجية وعوائد إعلانات تتعلق بكأس العالم 2026، المقررة في أميركا والمكسيك وكندا.