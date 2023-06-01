ميسي حديث العالم.. برشلونة يحارب والهلال يسير بثقة وإنتر يدخل السباق

أصبح العالم ينتظر مصير أحد أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ الأسطورة ليونيل ميسي، الذي أعلن ناديه باريس سان جيرمان، رحيله رسمياً مع أخر مباراة للفريق في الدوري الفرنسي، وعلى مدار أكثر من شهرين تداولت تقارير صحفية عالمية قصة ميسي، ومشواره القادم في أين اتجاه مع وجود عرضين أمام اللاعب الأول هو الهلال السعودي الذي سيجعل اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم، بينما الثاني هو ناديه الإسباني السابق الذي شهد أروع الأوقات للأسطورة الأرجنتينية، ونلقي الضوء خلال التقرير التالي على مشوار الصحف العالمية مع تداول حكاية ميسي.

القصة الأولى تؤكد أن رابطة الدوري الإسباني "الليغا"، منحت موافقة مبدئية لنادي برشلونة، على إبرام صفقات جديدة، والسماح له ببدء عمليات خروج اللاعبين، وهو ما يعني الاقتراب من التعاقد مع ميسي وضياع حلم الهلال السعودي في التعاقد مع اللاعب.

وكان نادي برشلونة قد طلب مهلة من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، لتقديم عرض رسمي له، لحسم عودته للفريق بداية من الموسم المقبل.

وكان برشلونة ينتظر رد رابطة الدوري الإسباني "الليغا"، على الخطة المالية التي تقدم بها النادي الكتالوني، بشأن إبرام تعاقداته الصيفية.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة حصل على موافقة شفهية من الليغا، لكن النادي يعتبر هذا الأمر غير كافٍ، وينتظر إصدار القرار بشكل رسمي، وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى موافقة الليغا ستجعل برشلونة يتحرك لبناء فريق قوي تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز. وأكدت أن الفكرة الأولية لدى برشلونة عقب الحصول على موافقة الليغا، كانت تسجيل العقود الجديدة للاعبين الحاليين (جافي - رونالد أراوخو - سيرجي روبيرتو - ماركوس ألونسو - بالدي)، ثم التحرك للتعاقد مع ليونيل ميسي كمرحلة ثانية.

من جانب أخر ينافس الهلال السعودي بقوة على التعاقد مع ميسي، خاصة أن عرضه هو الأكبر في تاريخ أي رياضي، (400) مليون يورو في الموسم الواحد، وقد يتخطى ذلك

ويحصل برشلونة بشكل رسمي يوم الإثنين المقبل على موافقة كتابية من الليغا على خطته المالية، التي سيتم تنفيذها على مدار عامين، وبالتالي السماح له بتسجيل عقد ميسي.

وكان والد اللاعب، خورخي ميسي قد تواصل مع رابطة الليغا، للاطلاع على حقيقة خطة برشلونة المالية، والتي ستسمح للنادي الكتالوني لتسجيل عقد اللاعب المتوج بجائزة "ذا بيست" 2022.

ومن جانب أخر صدمت صحيفة السبورت الكتالونية عشاق برشلونة عندما ذكرت إنه في الوقت الحالي لا توجد ضمانات بأن برشلونة سيكون قادراً على تقديم عقد لميسي.

هناك العديد من الشروط ويجب تلبية العديد من المتطلبات من بينها بيع العديد من النجوم الكبار قبل 30 يونيو المقبل وهذا ليس سهلا على الإطلاق لأن العديد من النجوم يرفضوا الرحيل عن برشلونة لذلك باتت عودة ميسي للبارسا شبه مستحيلة.

وبطريقة أخرى انتشرت تقارير صحفية ومنها لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن إدارة برشلونة طلبت من نظيرتها في نادي إنتر ميامي الأميركي التعاقد مع ميسي، وإعارته لهم لمدة 18 شهراً ما يجنب النادي الكتالوني الدخول في المتاهات المالية التي ستواجههم في حال التعاقد المباشر معه.