لحظة تتويج الاتحاد السعودي بلقب الدوري السعودي بعد غياب 13 عاماً (فيديو)

أنهى فريق الاتحاد السعودي سنوات العذاب بعد أن نجح في التتويج بلقب الدوري السعودي لأول مرة بعد غياب 13 عاماً والفوز في المباراة النهائية على الطائي بهدفين دون مقابل، ليؤكد الفريق تفوقه بعد أن وصل رصيده إلى 72 نقطة بفارق 5 نقاط عن وصيفه النصر.

سجل هدفي اتحاد جدة، كل من المغربي عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 71 من ركلة جزاء، وهيلدر كوستا 97، لينهي الاتحاد الموسم الصعب والذي شهد صراعا شرسا بين الاتحاد والنصر على اللقب وحسمه النمور في الأمتار الأخيرة. وتساوى الاتحاد بهذا الإنجاز مع الهلال (موسم 2019 - 2020)، كأكثر فريق يجمع أكبر عدد من النقاط في موسم واحد.

كما أضاف الاتحاد لقب الدوري (التاسع في مسيرته) إلى كأس السوبر، ليفوز بنصيب الأسد من بطولات الموسم بعد أن حقق بطولتين، ورفع النجم المصري أحمد حجازي لقب الدوري ليكتب تاريخاً جديداً لنجوم الكرة المصرية للتواجد في منصات التتويج السعودية.