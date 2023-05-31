برشلونة يفكر في "حيلة" تمكنه من استعادة ليونيل ميسي

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسي عن أن نادي برشلونة لم يستسلم تماما في سعيه لإعادة نجمه السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى بيته الأول في النادي الكاتالوني، وأن رئيس برشلونة خوان لابورتا مصر على استخدام كل ما هو متاح له من أجل تحقيق هذا الهدف.

ونظرا لكون ميسي متردد بشأن العرض الغير مسبوق في تاريخ الكرة بأن ينال 400 مليون دولار في الموسم الواحد مقابل الانتقال إلى نادي الهلال السعودي، فإن نادي برشلونة يفكر في أن يقوم ميسي بالتعادل مع نادي إنترميامي الأميركي الذي ارتبط بشدة به في الفترة الاخيرة، على أن ينتقل معارا إلى برشلونة الموسم المقبل، في مقابل اتفاق مالي بين برشلونة وإنترميامي وشراكة مستقبلية تضم ميسي أيضا.

وهذا الامر قد يساعد برشلونة على الالتفاف على الشروط المالية الصارمة في "الليغا" والتي تجعله عاجزا عن التعاقد مع ميسي، كونه سيكون معارا، وعقده الأساسي في أميركا وليس في إسبانيا.