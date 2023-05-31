عشق كرة القدم.. مسن كاد أن يفقد عمره بهدف قاتل أبقى فريقه بالدوري الإنجليزي (فيديو)

نشرت صحيفة إنجليزية فيديو لرجل مسن يبلغ عمره 87 عاماً وهو يطير فرحاً ويبكي عقب ضمان بقاء فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز في فرحة عارمة وعشق من المشجع لناديه إيفرتون الإنجليزي الذي ضمن بقاءه في الدوري في الأمتار الأخيرة من البطولة.

وشهدت الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي مواجهة جمعت إيفرتون مع بورنموث، وانتهت بفوز إيفرتون بهدف عن طريق عبدالله دوكوري وكان هدف الفوز الذي وصل بالفريق إلى النقطة 36 وضمن بقائه في البريمرليغ. ‏

وظهر بالفيديو فرحة المشجع المسن الجنونية بالهدف وتحيق الفوز ومحاولة من معه في المنزل من تهدئته والفرحة معه خوفاً عليه، كما ظهر بعد أن أبدى سعادته وهو يبكي بشكل هيستيري في مشهد يجسد عشق كرة القدم والفريق.