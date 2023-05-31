أغرب تصدي في الدوري السعودي من حارس جزائري (فيديو)

شهدت الجولة قبل الأخيرة من الدوري السعودي لكرة القدم، حالة مثيرة من حارس مرمى فريق ضمك، الذي تصدى لإحدى الهجمات بطريقة غريبة وبها توفيق كبير جدا كونها جاءت في الدقيقة 89 من زمن المباراة، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وأقيمت مباراة ضمك ونظيره الفتح، في مسابقة دوري "روشن" السعودي بالجولة الأخيرة وقبل نهاية المباراة تصدى حارس مرمى فريق ضمك، الجزائري مصطفى زغبة، لهجمة خطرة ورأسية متقنة، وفي وقت قاتل وبالتحديد عند الدقيقة 89، من داخل منطقة الجزاء، وذلك من خلال جلوسه على الكرة، واستمر الحارس الجزائري في الجلوس على الكرة لبعض اللحظات بعد تصديه الغريب.

الطريقة الذي قام بها الحارس استفزت مهاجم فريق الفتح الذي قام بارتكاب خطأ مع الحارس لإجباره على لعب الكرة بسرعة، وتصدرت اللقطة المواقع والعناوين الرياضية السعودية معتبرين هذا التصدي من أغرب التصديات في الدوري السعودي هذا الموسم.

وانتهت المباراة بتعادل الفتح بهدف لمثله مع ضمك، ضمن منافسات الجولة الـ29 قبل الأخيرة من الدوري السعودي، ويذكر أن نادي ضمك يحتل المركز السابع على سلم ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، ويأتي خلف الفتح صاحب المركز السادس مع 43 نقطة.