"جعفر العمدة" المصري يواجه نجم منتخب البرازيل في فرنسا (فيديو)

أثار الفنان المصري محمد رمضان بطل المسلسل الرمضاني المصري "جعفر العمدة" الذي حقق أعلى نسبة مشاهدة في رمضان الماضي الجدل من جديد على مواقع التواصل الاجتماعيـ بعدما نشر صورة له تجمعه مع نجم كرة القدم وقائد المنتخب البرازيلي نيمار، المحترف في صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وظهر رمضان ونيمار بمجموعة صور وفيديوهات سيطر عليه أجواء الفرح عبر "إنستغرام" ولاقت تفاعلا كبيرا من المتابعين وحتى النجوم، حيث تفاعلت الممثلة المصرية القديرة والتي شاركت رمضان المسلسل الرمضاني هالة صدقي واعادها بقوة على الدراما المصرية، حيث علقت قائلة: "عايزة تيشيرت منه (من نيمار).

ويغيب النجم البرازيلي نيمار، كعادته عن الملاعب منذ أواخر فبراير الماضي، حيث تعرض لإصابة في كاحل القدم، استلزمت إجراء عملية جراحية، وهو ما أخر الانطلاقة الرائعة لنيمار هذا الموسم، حيث سجل 18 هدفا إلى جانب 17 تمريرة حاسمة بكل البطولات.

ويذكر أن عقد نيمار مع باريس ينتهي في صيف 2027، وذكرت تقارير أن اللاعب يفكر بجدية في الرحيل عن الفريق في صيف العام الجاري خاصة بعد المشاكل التي تعرض لها الموسم الماضي عقب هبوط مستواه بشكل كبير وغيابه عن مباريات كثيرة لبطل الدوري الفرنسي.