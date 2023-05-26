رئيس "الليغا" يطالب بمزيد من الصلاحيات لوقف التمييز العنصري.. ويعتذر إلى فينيسيوس

أكد رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا" خافيير تيباس، على أهمية منح الرابطة المزيد من الصلاحيات، لفرض العقوبات الرادعة في مكافحة العنف والعنصرية، وذلك على خلفية تداعيات قضية نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور وتعرضه الاحد الماضي ضحية لإهانات بعبارات لفظية متعددة، خصوصاً العنصرية منها، في لقاء فريقه "الملكي" مع فالنسيا في المرحلة الـ 35 من الليغا.

وقال تيباس في مؤتمر صحافي عقدته الرابطة أمس الخميس، في إسبانيا، تابعته "الإمارات اليوم" عبر "يوتيوب": "إن الرابطة واجهة المشكلة بمفردها من دون دعم أحد، وقامت برفع تسع دعاوي مخصصة فقط لـ (فينيسيوس جونيور) لاعب ريال مدريد هذا الموسم، ولم نجد المساعدة من أي جهة أو حتى من ناديه، وتركوا الرابطة، واللاعب وحيداً، قبل التدخل الاحد الماضي عقب مواجهة فالنسيا الأخيرة".

وتعهد تيباس بمواصلة جهود محاربة العنصرية في "الليغا"، سواء من خلال الحملات التي أقيمت سابقاً أو تم تنفيذها في الوقت الراهن، مؤكداً أن الوقت قد حان من أجل إلا يقتصر دور الرابطة على تحديد هذا السلوك الخارج عن النص، والإبلاغ عنه فحسب في ملاعب كرة القدم، بالحصول على مزيدٍ من الصلاحيات اللازمة لفرض العقوبات على الجماهير والأندية.

وأوضح تيباس: "من الخطأ اعتقاد أن ما حدث، سببه أن فينيسيوس لاعب استفزازي للمنافسين، بل هو أمر يحدث للاعبين المميزين، كما حصل من قبل من الجماهير المنافسة لليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو، حين كانوا ضمن فرق (الليغا)، وأن اللاعبين الكبار عرضة لهذا النوع من الكراهية".

وأضاف رئيس الرابطة: "التفكير في بروتوكول خاص، وخصم نقاط، في حالة إثبات هذا النوع من العنصرية على جماهير الأندية، هو ما يتم تطبيقه فعلاً في الدوري الإنجليزي"، مشيراً إلى أنه سيدعم قرار أي لاعب يريد مغادرة الملعب في حال تعرضه لإهانات عنصرية.

وأشاد تيباس بالمستويات التي يقدمها فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد منذ قدومه للفريق الأول، وقال: "أكدت في مناسبات عدة أني فينيسيوس سوف يفوز بالكرة الذهبية يوماً ما، وأداءه برهان على ذلك، وأنه أحد أفضل اللاعبين عالمياً".

وتقدم رئيس رابطة الدوري الإسباني "الليغا" تيباس، وفي تصريحات لوسائل إعلام عالمية، بالاعتذار إلى النجم البرازيلي فينيسيوس جونير، بعد التغريدة الأخيرة التي نشرها تيباس، وهاجم خلالها اللاعب الشاب، خصوصاً أن تيباس كان قد علق على تصريحات فينيسيوس بعدما وصف إسبانيا بأنها بلد العنصرية، حيث قال عبر حسابه على تويتر: "لا تتصف إسبانيا أو الليغا بالعنصرية، ليس من العدل أن تقول هذا".

وقال تيباس لشبكة "ESPN" الإسبانية: "لم أرغب في مهاجمة (فينيسيوس)، لكن إذا فهم معظم الناس تلك التغريدة بهذه الطريق، فأنا بحاجة إلى الاعتذار، ولم تكن نيتي الهجوم عليه، لقد عبرت عن رأيي بشكل سيء في وقت سيء"، مضيفاً: "نحن نحب فينيسيوس، وأنا شخصياً من المعجبتين به، وإذا فهمت تغريدتي بتفسيرات خاطئة، لأن العديد من الناس فسروها بشكل مختلف".