ريال مدريد ينهي صفقة كبرى.. ويتبقى الإعلان الرسمي فقط

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن أن الاتفاق بين ريال مدريد والنجم الانجليزي جود بيلينغاهم تم بالفعل بعد مفاوضات دامت لأسابيع شملت في البداية اللاعب ووكيل أعماله، ثم نادي دورتموند الألماني. وقالت إن مبلغ الصفقة في حدود 100 مليون يورو، إلى جانب إضافات أخرى بحسب ما سيحققه اللاعب مع الفريق، وكذلك راتب كبير يوازي ما يحصل عليه البلجيكي إدين هازار مع ريال مدريد، وسيكون بين 20 و23 مليون يورو سنويا. وكان بيلينغهام قد أصر على الانتقال إلى ريال مدريد، رافضا العديد من العروض الأخرى من أندية ليفربول وتشلسي وغيرها.