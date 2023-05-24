كريستيانو رونالدو يسجد بعد إحراز هدف حاسم في الدوري السعودي (فيديو)

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الجدل في الشارع الرياضي السعودي وأيضاً العالمي بطريقة احتفال جديدة قام بها بعد أن أحرز هدف حاسم في فوز فريقه النصر في مرمى ضيفه الشباب (3-2) في لقاء "ديربي" العاصمة السعودية الرياض.

ونجح كريستيانو رونالدو من إحراز هدف الفوز للنصر، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 59 من عمر المباراة التي جرت على ملعب "مرسول بارك" بالعاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري "روشن" السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وعلى عكس طريقته العالمية المعتادة في الاحتفال بأهدافه قام اللاعب بالاحتفال مع زملائه، قبل أن يبتكر تصرف جديدة حيث سجد اللاعب على الأرض ليحتفل لأول مرة في تاريخه بهذه الطريقة، وسط فرحة وتصفيق من لاعبي النصر بعد هذا الاحتفال، وبعد أن قام بالسجود حرص اللاعب على التفاعل مع الجمهور من خلال إعادة احتفاله التاريخي بالقفز وعمل صيحته المعروفه مع الجمهور "سي".

وسجل كريستيانو رونالدو "صاروخ ماديرا" هدفه الرابع عشر في الدوري السعودي، وانفرد بالمركز الخامس في ترتيب الهدافين، مقلصا الفارق إلى 6 أهداف بينه وبين المتصدر، المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي الاتحاد.

ويواصل نادي النصر مطاردته للمتصدر نادي الاتحاد، الذي تغلب بدوره على ضيفه الباطن بهدف وحيد في اللقاء الذي جرى في مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)، وتفصلهما ثلاث نقاط قبل جولتين من انتهاء الدوري.

وقال رونالدو بعد المباراة في تصريح تلفزيوني: "أنا سعيد جدا، شيء مميز أن نحقق الفوز ونعود في المباراة بعد هدفين من دون رد، نأخذ كل مباراة خطوة خطوة، وأشكر الجماهير على المساعدة والمساندة، والفريق ما زال أمامه مباريات ليقدمها، الدوري السعودي دوري قوي وليس بالسهل، ويحتاج إلى بعض اللاعبين وسيصبح من ضمن أقوى 5 دوريات في العالم".

هُناك أهداف لا تتكرر 🔥

فكيف إذا كان من سجلها رونالدو 🤩!



نقدم لكم هدف الانتصار كما لم تشاهدوه من قبل 🎧 pic.twitter.com/O3M8p2dDt7 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) May 23, 2023