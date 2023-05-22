تصريح خطير جداً من فينيسيوس ضد إسبانيا

ردّ البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد على الهتافات العنصرية التي تعرض لها خلال مباراة فريقه مع مضيفه فالنسيا على ملعب "ميستايا" في الدوري الإسباني، والبطاقة الحمراء التي تلقاها نتيجة الشجار العنيف مع لاعبي فالنسيا.

بعد المباراة، كتب "فيني" في حسابه على موقع "إنستغرام": "ما ربحه العنصريون هو طردي. هذه ليست كرة قدم. العنصرية أمر طبيعي في الليغا (الدوري الإسباني)".

وتابع المهاجم الدولي البالغ 22 عاماً الذي يحمل ألوان ريال مدريد منذ 2018 تاريخ قدومه من فلامنغو "لم تكن المرّة الأولى، ولا الثانية أو الثالثة. (...) أنا حقاً حزين. البطولة التي كانت ملكاً لرونالدينيو، رونالدو، كريستيانو (رونالدو) وميسي، باتت ملكاً اليوم للعنصريين".

وتابع المهاجم المميّز "بلد جميل رحّب بي وأحبّه، لكنه وافق على تصدير صورة دولة عنصرية إلى العالم. أنا متأسف للإسبان الذين لا يتفقون مع هذا الرأي، لكن اليوم، في البرازيل، تُعدّ إسبانيا دولة عنصرية. وللأسف مع كل ما يحصل كل أسبوع لا يمكنني الدفاع.. لكني قوي وسأحارب حتى النهاية ضد العنصريين. حتى لو كان ذلك بعيداً عن هذا المكان".

