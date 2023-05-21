الريال يفسد فرحة برشلونة في ليلة التتويج بلقب الدوري الإسباني (فيديو)

توج فريق برشلونة بلقب الدوري الإسباني رسمياً رغم خسارته أمام فريق ريال سوسييداد الذي عكر احتفالات البطل في المباراة التي أقيمت ضمن المرحلة الـ35 من المسابقة.

وكان برشلونة توج رسميا بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ27 في تاريخه، في الجولة الماضية، بفوزه على مضيفه إسبانيول، بأربعة أهداف مقابل هدفين، ودخل برشلونة المباراة للاحتفال باللقب مع جماهيره في ملعبه، لكنه لم ينجح في تحقيق فوز جديد وتعرض لخسارة مفاجئة من ريال سوسييداد.

سجل أهداف ريال سوسييداد، ميكيل ميرينو في الدقيقة 5، وألكسندر سورلوث في الدقيقة 71، بينما سجل روبرت ليفاندوفسكي لبرشلونة في الدقيقة 90، ليتجمد رصيد برشلونة عند 85 نقطة في صدارة جدول الترتيب، وبفارق 14 نقطة عن الوصيف ريال مدريد، بينما رفع ريال سوسييداد رصيده إلى 65 نقطة في المركز الرابع.