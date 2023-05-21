لحظة إعلان فوز مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي رسميا (فيديو)
نشر نادي مانشستر سيتي فيديو للحظة نهاية مباراة أرسنال ونتنغهام فورست والتي انتهب بفوز الأخير بهدف دون مقابل وخسارة أرسنال رسميا للمباراة وللقب الدوري الإنجليزي الممتاز والذي كان في صدارته لأكثر من 20 جولة قبل أن ينطلق السيتي وينجح في الفوز والصدارة وتحقيق اللقب قبل خوض مباراته الأحد أمام تشيلسي في الجولة 37 من البطولة والتي كان يحتاج فيها الفوز من أجل تأكيد الفوز باللقب إلا أن أرسنال وفر مجهود لاعبي السيتي ومنحهم الفوز باللقب قبل خوض المباراة.
وظهر لاعبو السيتي جميعا وهم يتابعون المباراة في اللحظات الأخيرة وصافرة الحكم لتنطلق فرحة اللاعبين والعاملين في النادي إعلانا بالفوز باللقب الثالث على التوالي والخامس في أخر 6 مواسم والتاسع في تاريخه ليؤكد أنه الفريق الأفضل في إنجلترا في السنوات العشر الأخيرة
لحظة إعلان فوز #مانشستر_سيتي بلقب #الدوري_الإنجليزي عقب خسارة #ارسنال #مانشستر_سيتي_تشيلسي #الإمارات_اليوم_الرياضة pic.twitter.com/rAS3RQFMut— الإمارات اليوم - الرياضة (@EAY_Sports) May 20, 2023
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