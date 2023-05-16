إسبانيول يرد على أحداث برشلونة.. وعقوبة غير متوقعة بانتظار النادي (فيديو)

ردّ نادي إسبانيول على سلوك جمهوره العدائي تجاه برشلونة عقب المباراة التي جمعت الجارين اللدودين على ملعب "باور 8" في الدوري الإسباني وانتهت لمصلحة البارسا 4-2 وإعلان فوزه رسمياً بلقب "الليغا" للمرة الـ27 فيما يصارع إسبانيول من أجل البقاء.

وكانت جماهير إسبانيول قد اقتحمت الملعب أثناء احتفالات لاعبي برشلونة بالدوري مما تسبب بحالة هلع وهروب للفريق الضيف نحو غرفة تبديل الملابس في مشهد نادر في أحد الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.

🎥 لحظة هروب لاعبي برشلونة من الملعب؛ بسبب اقتحام جماهير إسبانيول للأرضية!



pic.twitter.com/ox6dvso2nE — عز (@MnbrMadrid) May 14, 2023

وقال إسبانيول في بيان عبر موقعه الرسمي: "يأسف النادي للأحداث التي وقعت في نهاية المباراة التي أقيمت في ملعبنا، حالنا كحال المشجعين، فإن الهزيمة تؤلمنا، لكننا لا نقبل بأي حال من الأحوال أي شكل من أشكال العنف مهما كان".

وأوضح: "كما فعلنا دائما، يؤكد إسبانيول على رفضه القاطع لأي نوع من أنواع العنف في عالم كرة القدم، وسيعمل جاهدا في محاولة القضاء عليه، ونؤكد تعاوننا الكامل لمساعدة الشرطة وقوات الأمن في كل ما يحتاجون إليه".

من جهتها، أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن العقوبة المتوقعة على إسبانيول لن تصل إلى حد حرمان الفريق من جمهوره في المباريات الثلاثة المتبقية على الدوري، ولن تكون قاسية وإنما ستقتصر على الغرامة المالية.